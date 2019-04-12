رياضة | غدا.. قمة نارية بين أهلي 2003 والزمالك في دوري الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدا.. قمة نارية بين أهلي 2003 والزمالك في دوري الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ ضيفاً على الزمالك، في المباراة التي تجمعهما غداً السبت، على ملعب الزمالك بميت عقبة، ضمن لقاءات الجولة الـ٣٠ والأخيرة من بطولة الجمهورية.

الأهلي يدخل المباراة بعد فوزه في الجولة السابقة على الإسماعيلي بثنائية نظيفة ويسعى الأهلى للفوز على الزمالك في ظل الصراع والمنافسة الشديدة بين الفريقين.

وفاز الأهلي هذا الموسم في ١٢ مباراة، وتعادل في ٨ مباريات، وخسر في ٦ مباريات، وكانت انتصاراته على بيراميدز ٤ – ٣، والجونة ٢ – ١، وبتروجت ٤ – ٢، وحرس الحدود ٤ – صفر، والنجوم ٦ – صفر، ووادي دجلة ٢ – صفر، وطلائع الجيش ٢ - ١، والمصري ١ - صفر، وبيراميدز ٣ - ١، والجونة ٢ - ١، وحرس الحدود ٢ - ١، والإسماعيلي ٢ - صفر، مسجلاً ٤٨ هدفاً، بينما استقبلت شباكه ٣٨ هدفاً، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام سموحة ستقام في ٢٠ أبريل المقبل.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠٣ أشرف أبو زيد مديراً فنياً، ومحمد سمارة مدرباً عاماً، ومحمد أحمد ماهر مدرباً مساعداً، وبهاء جمال مدربًا لحراس المرمى، وشريف خليل إداري الفريق، وهاجد هاني طبيباً، وأحمد ممدوح محمد أخصائي العلاج الطبيعي.