شاهد فى دقيقة.. ماذا قدم الأهلى فى دور الثمانية لمشاركاته الأفريقية؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل طويل من المُشاركات الأفريقية بدورى الأبطال يمتلكه النادى الأهلى عبر التاريخ، وسطر المارد الأحمر كتابه الخاص بالإنجازات قبل أن يتعرض للكبوة الأخيرة بالخسارة بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب أفريقى فى ربع نهائى النسخة الحالية من البطولة القارية، على أن يقام لقاء العودة غداً السبت باستاد برج العرب. ويرصد ”الخليج 365” بالأرقام تاريخ مشاركات النادى الأهلى فى دور الثمانية فى الفيديو التالى: ـ خاض الأهلى 97 مباراة ـ حقق الفوز فى 43 مباراة ـ تعادل فى 28 مباراة Advertisements ـ خسر 26 مباراة ـ سجل لاعبو الأهلى 136 هدفًا ـ استقبلت شباك الأهلي 103 أهداف ـ شارك الأهلى فى دور الثمانية 22 مرة ـ تأهل الأهلى للدور نصف النهائى فى 15 مناسبة ـ ودع الأهلى دورى الأبطال من دور الثمانية فى 7 مرات سابقة.

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