وصول أحمد أحمد إلى فندق إقامة الوفود المشاركة فى قرعة أمم أفريقيا 2019

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وصل منذ قليل أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم إلى فندق إقامة الفوفود المشاركة فى قرعة بطولة أمم أفريقيا، التى تقام اليوم تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 دولة لأول مرة فى تاريخ البطولة.

وتشهد أمم أفريقيا حضور عدد من رموز الكرة الأفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية منتصف يونيو المقبل، قبل أن يقرر "الكاف" تأجيل انطلاق البطولة لمدة "أسبوع" بناءً على طلب دول شمال أفريقيا، نظراً لتزامن فترة الإعداد للمشاركة فى الحدث الرياضى الأهم فى القارة السمراء مع حلول شهر رمضان الكريم.

وفازت مصر على جنوب أفريقيا فى سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر "الكاف" فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لاستضافة المونديال الأفريقى بعد سحب التنظيم من الكاميرون.