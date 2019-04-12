الحاج ضيوف: الاستقبال فى مصر رائع.. ومحمد صلاح لاعب مميز.. صور

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الحاج ضيوف، نجم السنغال السابق وليفربول، باستقباله فى مصر لحضور مراسم قرعة أمم أفريقيا 2019، كما أشاد ضيوف بالنجم المصرى محمد صلاح وتألقه مع الفراعنة وفى الدورى الإنجليزى.

وأكد نجم السنغال أن بطولة أمم أفريقيا ستكون صعبة وهناك أكثر من منتخب مرشح للفوز باللقب.

وتقام اليوم قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 دولة لأول مرة في تاريخ البطولة.

وتشهد أمم إفريقيا حضور عدد من رموز الكرة الإفريقية على رأسهم يايا توريه والحاج ضيوف.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية منتصف يونيو المقبل، قبل أن يقرر "الكاف" تأجيل انطلاق البطولة لمدة "أسبوع" بناءً على طلب دول شمال أفريقيا، نظراً لتزامن فترة الإعداد للمشاركة فى الحدث الرياضى الأهم فى القارة السمراء مع حلول شهر رمضان الكريم.

وفازت مصر على جنوب أفريقيا فى سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر "الكاف" فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لاستضافة المونديال الأفريقى بعد سحب التنظيم من الكاميرون.