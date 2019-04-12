شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مؤمن زكريا نجم الأهلى يحتفل بعيد ميلاده الـ"31" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى اليوم، الجمعة، بعيد ميلاده رقم 31 لاسيما أنه من مواليد 12 أبريل 1988 .

انضم مؤمن زكريا لقطاع الناشئين بالنادى الأهلى عام "2004" استمر به "5" سنوات، ولم يتم تصعيده للفريق الأول فى بداية ولاية حسام البدرى الأولى "2009/2010" فانضم لصفوف الإنتاج الحربى تحت قيادة طارق يحيى لمدة عام ونصف شارك خلالها فى "36" مباراة وسجل "4" أهداف، كما شارك فى "5" مباريات فى كأس مصر ولم يسجل.

انتقل للمصرى البورسعيدى يناير 2011 واستمر حتى حادث بورسعيد الشهيرة لعب خلالها "22" مباراة وسجل هدفين فى تلك المباراة الشهيرة بعد نزوله كبديل.

وانضم لصفوف إنبى موسم "2012/2013" واشترك معه فى "23" مباراة سجل خلالها سبعة أهداف.

وانتقل على سبيل الإعارة لنادى الزمالك عام "2013" واستمر عاما ونصف، ارتدى خلالها فانلة الزمالك "57" مباراة سجل خلالها "12" هدفا بواقع تسعة أهداف فى الدورى خلال "38" مباراة، ثلاثة أهداف قارية فى "11" مباراة، كما لعب "8" مباريات فى كأس مصر، حقق خلال تلك الفترة القصيرة ثلاثة بطولات منها بطولتان لكأس مصر، وبطولة الدورى.

عاد للأهلى فى صفقة انتقال مدوية فى يناير 2015 وحتى الآن شارك مع الأهلى فى "137" مباراة، منها "100" مباراة محلية سجل خلالها "40" هدفا.

وكانت كالآتى فى الدورى لعب "88" مباراة وسجل "29" هدفاً، وفى كأس مصر لعب "11" مباريات وسجل "4" أهداف، والسوبر المحلى لعب "3" مباريات وسجل هدفا.

فى حين لعب قاريا "37" مباراة وسجل "6" أهداف.

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شارك مع جميع الأندية المصرية فى "199" مباراة فى الدورى سجل خلالها "50" هدفا، و"26" مباراة فى كأس مصر سجل خلالها "5" أهداف، و"4" مباريات فى السوبر المصرى وسجل هدفا.

وقاريا لعب مع الفرق الثلاثة "51" مباراة قارية سجل خلالها "9" أهداف ليصل إجمالى مبارياته الرسمية إلى "280" مباراة سجل خلالها "65" هدفا.

كما شارك فى "12" مباراة دولية مع المنتخب الأول.

انضم فى يناير الماضى لصفوف أهلى جدة السعودى على سبيل الإعارة، لعب بقميصه "14" مباراة وسجل "5" أهداف.

مؤمن زكريا انتقل إلى صفوف أحد السعودى خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة قبل فسخ عقده مع الفريق بالتراضى دون أن يشارك فى أى مباراة رسمية.