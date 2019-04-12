للخلف_در_يا_زمالك.. هاشتاج يتصدر تويتر بعد التراجع للمركز الثالث بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر هاشتاج #للخلف_در_يا_زمالك" تريندات تويتر بعد تراجع الأبيض للمركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى الممتاز عقب خسارته أمس أمام المصرى 2 /1 فى الجولة الـ 28. تراجع الزمالك للمركز الثالث بعد فوز الأهلى على مصر المقاصة 2 /1 فى نفس الجولة وفوز بيراميدز على الاتحاد السكندرى 3 /2 فى الجولة الـ29 بالدورى.

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