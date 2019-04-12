صور.. الاحتفال بعيد ميلاد توأم تنس الطاولة بعد ذهبية البطولة الأفريقية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مسئولو الاتحادين المصرى والأفريقى لتنس الطاولة بعيد ميلاد التوأم مروة ومريم الهضيبى على هامش البطولة الأفريقية التى تقام فى غانا. وتم إحضار تورتة للاحتفال عقب تتويج الثنائى بذهبية بطولة أفريقيا للفرق بالفوز على فريق الجزائر. يذكر أن منتخب الطاولة يشارك فى منافسات البطولة الأفريقية للناشئين والناشئات لفرق 15 و 18 و 21 سنة ، و التى تقام بغانا وتختتم يوم 15 أبريل الجارى. Advertisements

مريم و مروة

التؤام مروة ومريم

عيد ميلاد التؤام

احتفال الاتحاد الافريقى

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