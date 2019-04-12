شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة: أتمنى خروج القرعة بشكل مشرف.. وأفكر فى اعتزال العمل العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه يتمنى خروج قرعة أمم أفريقيا المقرر لها الثامنة مساء اليوم بشكل مشرف ومميز، خاصة أنه يتابعها الملايين من جميع أنحاء العالم.

وتقام اليوم قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت سفح الأهرامات بمشاركة 24 دولة لأول مرة فى تاريخ البطولة التى تنطلق 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وأضاف أبو ريدة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أفكر فى اعتزال العمل العام بنهاية دورتى فى اتحاد الكرة، ضاحكا "عاوز أقعد مع أحفادى شوية".

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وكان من المقرر أن تقام فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية منتصف يونيو المقبل، قبل أن يقرر "الكاف" تأجيل انطلاق البطولة لمدة "أسبوع" بناءً على طلب دول شمال أفريقيا، نظراً لتزامن فترة الإعداد للمشاركة فى الحدث الرياضى الأهم فى القارة السمراء مع حلول شهر رمضان الكريم.

وفازت مصر على جنوب أفريقيا فى سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر "الكاف" فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لاستضافة المونديال الأفريقى بعد سحب التنظيم من الكاميرون.