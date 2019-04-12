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جيرو يدين عنصرية جماهير تشيلسي ضد صلاح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد الفرنسي أوليفيه جيرو، مهاجم ، أن النادي بأكمله شعر بالاشمئزاز بسبب مقطع الفيديو الذي يتضمن توجيه بعض مشجعي البلوز إساءات عنصرية للمصري محمد صلاح نجم .

وأعلن تشيلسي إيقاف ثلاثة من هؤلاء المشجعين قبل مباراة مضيفه سلافيا براج التشيكي أمس الخميس في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي، والتي انتهت بفوز الفريق اللندني (1-0).

وقال جيرو، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "أعتقد أن هؤلاء الأشخاص لا يُفترض أن ينتموا إلى تشيلسي".

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وأضاف: "أرى أن النادي والجميع يدينون مثل هذا السلوك، ونحن ندعم محمد صلاح بنسبة 100%".

وأتم صاحب الـ32 عامًا تصريحاته قائلا: "أعتقد أن هذا لا يُفترض أن يحدث الآن".

يأتي هذا قبل المباراة المرتقبة بين ليفربول وتشيلسي المقرر لها يوم الأحد المقبل على ملعب "آنفيلد" معقل الريدز، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الممتاز.

يُذكر أن صلاح (26 عامًا) لعب 19 مباراة لفريق تشيلسي قبل أن ينضم إلى روما الإيطالي ومنه إلى ليفربول في صيف عام 2017.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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