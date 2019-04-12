انت الان تتابع ديلي ميل: تشيلسي النادي الأكثر عنصرية في العالم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص

تشيلسي

تصنف جماهير تشيلسي بأنها عنصرية منذ قديم الأزل، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بل سبق أن غنى 4 من مشجعيه في مترو باريس: "نحن عنصريون، وهذا هو حالنا"، هذه هي جماهير تشيلسي التي وجهت من قبل هتافات عنصرية ضد رحيم سترلينج لطخت سمعة الدوري الإنجليزي أمام العالم، وكانت اللقطة الأخيرة أمس بتوجيه الإهانات العنصرية لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فهناك بعض من جماهير تشيلسي يكرهون ذوي البشرة السوداء، ويكرهون اليهود والمسلمين، على الرغم من وجود بعض اللاعبين ذوي البشرة السمراء وبعض المسلمين في فريق تشيلسي من قبل.

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والأكثر من ذلك أن أصحاب المليارات الذين استثمروا في النادي وجعلوه من أقوى الفرق العالمية، هم يهود بالفعل، وطالبت صحيفة "ديلي ميل" بعدم توصيف أزمة أمس بالمشكلة الاجتماعية، بل توصيفها بوصفها المناسب "مشكلة تشيلسي". نعم هناك عنصرية في الكرة الإنجليزية تصدر أزمات كبيرة بين المشجعين، نعم هناك عنصرية في