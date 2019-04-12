ديلي ميل: تشيلسي النادي الأكثر عنصرية في العالم

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تحرير:خالد الفوي ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:١٣ ص
تشيلسي
تصنف جماهير تشيلسي بأنها عنصرية منذ قديم الأزل، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بل سبق أن غنى 4 من مشجعيه في مترو باريس: "نحن عنصريون، وهذا هو حالنا"، هذه هي جماهير تشيلسي التي وجهت من قبل هتافات عنصرية ضد رحيم سترلينج لطخت سمعة الدوري الإنجليزي أمام العالم، وكانت اللقطة الأخيرة أمس بتوجيه الإهانات العنصرية لنجم المنتخب الوطني محمد صلاح، وحسب صحيفة "ديلي ميل"، فهناك بعض من جماهير تشيلسي يكرهون ذوي البشرة السوداء، ويكرهون اليهود والمسلمين، على الرغم من وجود بعض اللاعبين ذوي البشرة السمراء وبعض المسلمين في فريق تشيلسي من قبل.
والأكثر من ذلك أن أصحاب المليارات الذين استثمروا في النادي وجعلوه من أقوى الفرق العالمية، هم يهود بالفعل، وطالبت صحيفة "ديلي ميل" بعدم توصيف أزمة أمس بالمشكلة الاجتماعية، بل توصيفها بوصفها المناسب "مشكلة تشيلسي". نعم هناك عنصرية في الكرة الإنجليزية تصدر أزمات كبيرة بين المشجعين، نعم هناك عنصرية في
نعم هناك عنصرية في الكرة الإنجليزية تصدر أزمات كبيرة بين المشجعين، نعم هناك عنصرية في أوروبا، إلا أن الأمر زائد على الحد في تشيلسي، وربما هو النادي الأكثر عنصرية في العالم.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه لا يجب التوقف هذه المرة واستخدام نفس الشعارات الخاصة "بعار على الكرة الإنجليزية"، فإذا لم تكن هناك حلول للتصدي لتلك العنصرية، فيجب غلق مدرجات تشيلسي أمام الجماهير.
أصدر تشيلسي الكثير من بيانات الإدانة، ولكن لم يعد ذلك كافيًا حسب الصحيفة البريطانية، فلا بد من معالجة هذا السرطان الذي يضرب النادي.
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