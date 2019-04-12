انت الان تتابع الدوري.. سموحة يستضيف الإنتاج الحربي في المكس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٣٣ ص

سموحة Advertisements

يحتضن استاد حرس الحدود (المكس)، اليوم الجمعة، في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، لقاء نادي سموحة أمام نظيره الإنتاج الحربي، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز (2018- 2019)، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بين الفريقين ضمن مواجهات الجولة الثانية عشرة، على استاد السلام، انتهى بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، أحرز ثنائية الأمواج الزرقاء حسام حسن ومحمد حمدي، فيما أحرز ثنائية العجلات الحربية أحمد شديد قناوي وجيمس أووبوسكيني، وكان حينها علي ماهر مديرًا فنيا لفريق سموحة.

ويحتل نادي سموحة بقيادة مديره الفني حسام حسن، المركز الرابع عشر في جدول الترتيب، برصيد 28 نقطة، جمعها من 28 مباراة فاز في 5 وتعادل في 13 وخسر في 10، وسجل الفريق 26 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 37 هدفًا، بفارق نقطة عن حرس الحدود صاحب المركز الثالث عشر، وبفارق ثلاث نقاط عن وادي دجلة صاحب المركز الثاني عشر. في