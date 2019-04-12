أحداث الخميس الرياضي.. سقوط أبيض وعنصرية وتحرش جنسي

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ضربت كاف فضائح جديدة تتمثل في تحرش جنسي ورشوة، وفرط الزمالك في صدارة الدوري للأهلي بعد الخسارة من المصري، وتوعد نادي تشيلسي جماهيره بعد الهتافات العنصرية ضد محمد صلاح

كان يوم أمس الخميس مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، وآخر جاء بشكل مفاجئ، من بينها تأهل طنطا للدوري الممتاز، وفضائح جديدة ضربت كاف، تتمثل في تحرش جنسي ورشوة، وفرط الزمالك في صدارة الدوري للأهلي بعد الخسارة من المصري، وعبور طلائع الجيش كمين الداخلية في الوقت الضائع، كما تغلب المقاولون العرب على حرس الحدود في الدوري، وتوعد نادي تشيلسي جماهيره بعد الهتافات العنصرية ضد محمد صلاح، كما أصدرت الشرطة بيانا ردًا على الهتافات العنصرية ضد صلاح، وفيما يلي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

طنطا يتأهل للدوري الممتاز صعد نادي طنطا إلى الدوري الممتاز رسميًا، بعدما حقق الفوز على نظيره سيدي سالم، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة "بحري"، من منافسات دوري القسم الثاني. طنطا رفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة

صعد نادي طنطا إلى الدوري الممتاز رسميًا، بعدما حقق الفوز على نظيره سيدي سالم، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب الأخير، ضمن مواجهات الجولة الخامسة والعشرين من منافسات المجموعة الثالثة "بحري"، من منافسات دوري القسم الثاني.

طنطا رفع رصيده إلى 49 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد سيدي سالم في المركز الرابع عشر بقاع المجموعة برصيد 8 نقاط ليتأكد هبوطه إلى دوري القسم الثالث، ويعود طنطا إلى الدوري الممتاز، بعد غياب موسم وحيد تحت قيادة أيمن المزين المدير الفني.

أكد موقع "inside world football" أن اجتماع اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي المقام بالقاهرة حاليًا، يناقش تفاصيل الاتهامات التي وجهت إلى أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي، وبعض مسئولي كاف، مشيرًا إلى أن هناك اتهامات بالتحرش الجنسي موجهة لأحمد أحمد، وأن هناك محاضر في الشرطة تم تحريرها في عدة وقائع مختلفة.

وتسعى اللجنة التنفيذية لاتخاذ إجراءات لتطهير الاتحاد من بعض المسئولين، خاصة بعد التقارير التي انتشرت مؤخرًا بتعيين معاذ حجي سكرتيرا عاما جديدا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، خلفا لعمرو مصطفى فهمي.

التقرير الذي نشره الموقع الأمريكي أكد أن السبب الرئيسي في الحرب التي يتعرض لها أحمد أحمد، كان رد فعل أحمد على اتهامات الفساد هو طريقته في إزالة الفساد لكن الناس لا يحبون إصلاحاته، ومع تزايد شدة المزاعم، تراجع لاحقًا لبناء دفاعاته حول مؤيديه الرئيسيين وخاصة حلفاءه المغاربة الذين يسيطرون الآن على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لا سيما الهيئات المالية ومراجعة الحسابات.

وأشار التقرير إلى أن أحمد أحمد أنفق 470 ألف دولار على أربع سيارات خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى فاتورة تبلغ 740 ألف دولار تقريبًا.

خسر نادي الزمالك أمام المصري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر مسابقة الدوري الممتاز، ليتلقى الفريق الأبيض ثاني هزيمة له هذا الموسم بعد الخسارة الأولى أمام فريق النجوم. أحرز هدفي المصري إسلام أبو سليمة في الدقيقة 40، وأضاف أوستن أموتو الهدف الثاني في الدقيقة 57 من عمر اللقاء.

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بهذه النتيجة توقف رصيد الزمالك عند 57 نقطة في المركز الثاني بعدما ترك المركز الأول للأهلي برصيد 58 نقطة، في المقابل رفع المصري رصيده إلى 45 نقطة في المركز الرابع.

حقق نادي طلائع الجيش فوزًا كبيرًا على نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز والتي استضافها استاد جهاز الرياضة العسكري.

وسجل هدفي طلائع الجيش مصطفى محمد من ركلة جزاء بالدقيقة 83 وأحمد جعفر في الدقيقة 93، فيما سجل عبد العزيز السيد هدف الداخلية الوحيد فى الدقيقة 95.

نجح فريق المقاولون العرب في الفوز على نظيره حرس الحدود بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز، أحرز هدف اللقاء الوحيد أحمد على مهاجم المقاولون في الدقيقة 56.

أصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا، للرد على الهتافات العنصرية التي أطلقها، بعض مشجعي البلوز، ضد الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في فيديو مسجل.

وقال النادي الإنجليزي في البيان: "كل أشكال السلوك العنصري مكروهة، ومتى ظهرت دلائل واضحة على قيام أصحاب التذاكر الموسمية أو الأعضاء بمثل هذا السلوك، سيتم اتخاذ أقوى الإجراءات ضدهم.. هؤلاء الأفراد عار على الغالبية العظمى من جماهير نادي تشيلسي الذين يرفضون وجود أشخاص مثلهم داخل ناديهم".

وكانت حملة "كيك ات أوت" المناهضة للعنصرية، قد قالت في تغريدة: "هذا الأمر لم يحدث في المدرجات، لكن يبقى مخزيا، ولا نريد جماهير مثل هؤلاء في أي مكان بالقرب من لعبتنا.. سنقوم بالتنسيق مع تشيلسي من أجل التأكيد على الكشف عن هوية هؤلاء ومعاقبتهم بالشكل المثالي".

وقامت بعض الجماهير المنتمية لنادي تشيلسي قبل مباراة سلافيا براغ، التي تقام على ملعب إدين أرينا، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي بنشر فيديو قالت فيه "محمد صلاح إرهابي".

أصدرت شرطة ميرسيسايد بيانًا، بعد الهتافات العنصرية التي أطلقها عدد من مشجعي تشيلسي، ضد محمد صلاح نجم فريق ليفربول.

وجاء البيان كالتالي: "تقوم شرطة ميرسيسايد بالتحقيق بشأن قيام مجموعة من المتجاوزين بنشر تغريدة تتعلق بلاعب في ليفربول.. اللغة المستخدمة في التغريدات تحض على الكراهية، ونتخذ البلاغات بجدية بالغة، ويتواصل المحققون من شرطة ميرسيسايد مع دائرة شرطة العاصمة فيما يتعلق بالتغريدة الأخيرة، وندرك أن مجموعة من الأشخاص الموجودين في براغ عاصمة التشيك، من أجل مباراة سلافيا براغ ضد تشيلسي تم التعرف عليهم وإلغاء تذاكر مباراة الليلة".

وأضاف البيان الذي نُشر مساء اليوم الخميس: "سنستمر في العمل مع نادي ليفربول من أجل التأكيد على أن من يستخدم الإنترنت لمهاجمة الآخرين ومن يرتكب جرائم عدائية مثل التحرش أو الكراهية ليسوا بعيدين عن يد القانون".