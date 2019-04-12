انت الان تتابع في أقل من شهر.. 3 لقطات عنصرية تضرب ملاعب أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:خالد الفوي ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٤٢ ص
رحيم سترلينج
مرة أخرى تعرض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح للهتافات العنصرية في الملاعب الإنجليزية، وكانت الواقعة الأخيرة أمس من خلال نشر جماهير تشيلسي مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وصفت فيه صلاح "بالإرهابي"، لتواصل العنصرية ضرب الملاعب الأوروبية هذا الموسم بصورة مخيفة. ففي وقت سابق خلال الموسم الجاري، تعرض صلاح لهتافات عنصرية من قبل أحد مشجعي وست هام في أثناء تنفيذه ركلة ركنية. وعلى الفورز خرج نادي وست هام وأدان اللقطة، بل وقدم مقاطع فيديو للشرطة البريطانية تدين المشجع كي يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.
وفي الأسبوع الماضي شهدت الملاعب الإيطالية توجيه إهانات عنصرية للاعبي يوفنتوس بلايز ماتويدي ومويس كين من قبل جماهير كالياري، التي أطلقت أصواتا مشابهة للقردة. كما عانى رحيم سترلينج من الهتافات العنصرية في مباراة منتخب بلاده إنجلترا الشهر الماضي أمام الجبل الأسود في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020. وخلال
كما عانى رحيم سترلينج من الهتافات العنصرية في مباراة منتخب بلاده إنجلترا الشهر الماضي أمام الجبل الأسود في التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.
وخلال السنوات الست الماضية، زادت نسبة العنصرية في الملاعب 11 بالمئة، في إحصائية أعدتها منظمة "Kick It Out" البريطانية، التي تنشط بشكل أساسي ضد العنصرية في كرة القدم، إذ أشارت إلى أن عام 2018 شهد سادس ارتفاع على التوالي في البلاغات عن العنصرية في الكرة الإنجليزية، وجاءت الأرقام صادمة بعد أن تم تقديم 520 بلاغًا عن التمييز خلال الموسم الكروي 2017- 2018، مقارنة بـ469 في الموسم 2016- 2017.
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