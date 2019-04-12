جيرو يتضامن مع صلاح بعد الهتافات العنصرية

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تحرير:خالد الفوي ١٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٨ ص
محمد صلاح
أعرب مهاجم تشيلسي أوليفيه جيرو عن تضامنه مع نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بعد الفيديو الذي انتشر أمس على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه مجموعة من جماهير تشيلسي وهي تتغنى بهتافات عنصرية ضد محمد صلاح قبل مباراة سلافيا براج في الدوري الأوروبي، وهي الواقعة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الصحف الإنجليزية أمس الخميس، ودفعت ناديي تشيلسي وليفربول لإصدار بيانات إدانة لذلك الفيديو، إلى جانب تحقيق الشرطة البريطانية في الواقعة، بعد حرمان 3 من جماهير تشيلسي من حضور مباراة أمس في الدوري الأوروبي للاشتباه في مشاركتهم في ذلك الفيديو.
وقال جيرو عقب المباراة التي حسمها تشيلسي: "أعتقد أن تلك الجماهير العنصرية لا يجب أن تتبع لتشيلسي، أنا على ثقة تامة بأن النادي وجميع الجماهير تدين تلك الأفعال، ونحن بنسبة 100% إلى جانب صلاح". وأضاف جيرو: "لا يجب أن تشهد ملاعب كرة القدم مثل تلك الأفعال في الوقت الحالي". يذكر أن تشيلسي يرحل إلى ملعب
وأضاف جيرو: "لا يجب أن تشهد ملاعب كرة القدم مثل تلك الأفعال في الوقت الحالي".
يذكر أن تشيلسي يرحل إلى ملعب الأنفيلد يوم الأحد المقبل لمواجهة ليفربول في قمة مباريات الدوري الإنجليزي، في مباراة قد تحدد إلى شكل كبير هوية بطل المسابقة.
ويحتل ليفربول صدارة جدول الترتيب برصيد 82 نقطة بفارق نقطتين عن حامل اللقب مانشستر سيتي، إلا أن الأخير خاض مباراة أقل من الريدز، ولم يعد هناك مجال للتعثر لزملاء محمد صلاح إن أرادوا الفوز باللقب للمرة الأولى منذ 29 عامًا.
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