انت الان تتابع ليفربول يرفض إهانة محمد صلاح في بيان ناري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ١١ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ م
أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا يرد فيه على الإساءات العنصرية ضد محمد صلاح نجم الفريق بعد تعرضه لهتافات عنصرية من جماهير تشيلسي وجاء البيان كالتالي:- "بالفعل هذا الموسم شاهدنا إساءات تمييزية بغيضة داخل الملاعب في إنجلترا وأوروبا وفي جميع أنحاء العالم؛ إساءات تم التقاطها على الأجهزة، لقد شاهدنا أيضًا العديد من الهجمات البغيضة على وسائل التواصل الاجتماعي". وأضاف، "يجب وصف هذا السلوك بما هو يعني من تعصب واضح، وعلى من يتولون مناصب قيادية في الاتحاد الإنجليزي، ضرورة إتباع الإجراءات الصحيحة، والتصرف بشكل عاجل لتحديد أي شخص يرتكب جريمة عنصرية"
وواصل نادي ليفربول في بيانه :"لا يوجد مكان لهذا السلوك في كرة القدم، و لا يوجد مكان له في المجتمع، إن الجريمة من هذا النوع بها ضحايا أكثر من فردية، وعلى هذا الأساس، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة للتصدي لها، الفيديو الذي يتم يتداوله عبر الإنترنت، و الذي يعرض هتافات تمييزية خادعة تستهدف أحد لاعبينا،
وواصل نادي ليفربول في بيانه :"لا يوجد مكان لهذا السلوك في كرة القدم، و لا يوجد مكان له في المجتمع، إن الجريمة من هذا النوع بها ضحايا أكثر من فردية، وعلى هذا الأساس، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات جماعية وحاسمة للتصدي لها، الفيديو الذي يتم يتداوله عبر الإنترنت، و الذي يعرض هتافات تمييزية خادعة تستهدف أحد لاعبينا، خطيرٌ ومقلق، فيما يتعلق بهذا الحادث الأخير، يعمل النادي مع شرطة ميرسيسايد للتأكد من الحقائق حول هذه اللقطة بهدف التعرف على الأفراد الذين يظهرون فيها، بالإضافة إلى ذلك، نحن نعمل مباشرة مع نادي تشيلسي في هذا الشأن، نشكرهم على إدانتهم و التزامهم بالعمل بشكلٍ عاجل لتحديد هوية أي شخص مسؤول".
وأصدر نادي تشيلسي الإنجليزي بيانًا للرد على الهتافات العنصرية التي أطلقها، بعض مشجعي البلوز، ضد الدولى المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، في فيديو مسجل
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