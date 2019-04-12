شكرا لقرائتكم خبر عن نجم تشيلسي يعلن تضامنه مع صلاح بعد الهتافات العنصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أوليفيه جيرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، تضامنه ودعمه لمحمد صلاح نجم ليفربول بعد الهتافات العنصرية ضده من جماهير البلوز. Advertisements وقال جيرو في تصريحات تليفزيونية عقب مواجهة فريقه مع سلافيا براج: «أعتقد أن هؤلاء الاشخاص يجب ألا ينتموا لتشيلسي» وتابع مهاجم منتخب فرنسا: «أعتقد أن النادي وجميع الأشخاص يرفضوا مثل تلك الأفعال ونحن 100% خلف صلاح ضد تلك الأفعال». وكان نادي تشيلسي الإنجليزي أصدر بيانًا ينتقد فيه قيام 6 أشخاص من المشجعين المنتمين له بنشر فيديو لهم وهم يرددون هتافات عنصرية ضد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ويتهموه فيه بأنه إرهابي انتحاري، وأعلن النادي اللندني توصله إلى هوية 3 منهم وأنه بمجرد الوصول للباقيين سيتخذ النادي أقسى عقوبة ممكنة ضد مثل هذه الأفعال العنصرية التي تحض على الكراهية.

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