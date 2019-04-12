شكرا لقرائتكم خبر عن ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي: هاتريك قياسي وسقوط معتاد لنابولي بإنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أقيمت مساء أمس الخميس، مباريات مرحلة الذهاب في الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، حيث شهت لعب 4 مباريات انتهت جميعها بنتيجة الفوز.

المواجهة الأبرز والأكثر ترقبًا كانت الصدام الإنجليزي الإيطالي بين أرسنال ونابولي في معقل الأول، وهي المباراة التي انتهت لصالح النادي اللندني بهدفين دون مقابل.

وواصل نابولي تعثره في الأراضي الإنجليزية متعرضًا لخسارته الثامنة من بين 9 زيارات قام بها النادي الإيطالي لمواجهة خصم إنجليزي في المسابقات الأوروبية (تعادل مباراة)، في حين مدد أرسنال سجله القوي في ملعبه بالمسابقات الأوروبية محققًا فوزه الثالث عشر في أخر 18 مباراة لعبها في ملعبه، والفوز الثامن على التوالي في معقله في مختلف البطولات هذا الموسم.

واستمر الويلزي آرون رامسي في تألقه مع أرسنال بمسابقة الدوري الأوروبي، مشتركًا في تسجيل 8 أهداف منذ الموسم الماضي وحتى الآن في المسابقة (سجل 6 وصنع 2)، وهو سجل لم يحققه أي لاعب آخر من أرسنال.

وفي العاصمة التشيكية براج، سقط فريق سلافيا براج في معقله ضد تشيلسي الإنجليزي بهدف نظيف، جاء من توقيع الظهير الأيسر الإسباني ماركوس ألونسو، قبل أقل من 5 دقائق على نهاية المباراة.

وجاء هدف المباراة الوحيد من صناعة البرازيلي ويليان، الذي اشترك في تسجيل 7 أهداف في الدوري الأوروبي هذا الموسم مع تشيلسي (سجل هدفين وصنع 5).

Advertisements

وفشل سلافيا براج في تحقيق الفوز على فريق إنجليزي في المسابقات الأوروبية للمباراة الثامنة على التوالي (تعادل 2 وخسر 6)، حيث يعود أخر فوز للفريق التشيكي على خصم إنجليزي إلى ربع نهائي كأس الإتحاد الأوروبي موسم 1999/2000 (2-1 ضد ليدز يونايتد).

وفي ملعب النور بالبرتغال، حقق بنفيكا فوزًا كبيرًا على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 4-2، في مباراة انتهت معها سلسلة اللاهزيمة للنادي الألماني في الدوري الأوروبي، والتي استمرت لـ14 مباراة متتالية (2013 – 2019).

وشهدت المباراة تألق كبير للاعب الوسط المهاجم جواو فيليكس، الذي اشترك في تسجيل جميع أهداف بنفيكا الأربعة، بتسجيله هاتريك وصناعته لهدف.

وحقق البرتغالي الشاب رقمًا قياسيًا في عهد مسابقة الدوري الأوروبي، عندما أصبح أصغر لاعب في تاريخ المسابقة يسجل هاتريك (بعمر الـ19 عام و152 يومًا).

وفي ملعب السيراميك، سقط فياريال في ملعبه ضد فالنسيا بنتيجة 3-1 في صدام إسباني خالص.

وواصل فالنسيا هوايته بالتسجيل في الدقائق الأخيرة بتسجيله هدفين في الدقيقة 90 والدقيقة 93، لينتزع خفافيش الميستايا انتصارًا غاليًا يعزز من حظوظهم بالوصول إلى نصف نهائي المسابقة للمرة الأولى منذ موسم 2013/2014.

وأظهرت الإحصائيات انه لا يوجد فريق في الدوري الأوروبي هذا الموسم سجل اهداف في الدقيقة 90 أو بعدها اكثر من فالنسيا الذي سجل 10 اهداف في هذا التوقيت (أيضًا ريد بول سالزبورج النمساوي)

وفشل فياريال في تحقيق الفوز على فالنسيا في مواجهة إقصائية للمرة الخامسة من بين 6 مباريات لعبها ضد جاره في المسابقات الإقصائية (كأس ملك أسبانيا، كأس الإتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي)، حيث خسر بالأمس مباراته الثالثة ضد فالنسيا، وتعادل سابقًا في مباراتين.