شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الهتافات العنصرية ضد صلاح.. بيانات رسمية من ليفربول وشرطة الميرسيسايد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصدر نادي ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًا ينتقد فيه الهتافات العنصرية التي أصدرها عدد من جماهير تشيلسي ضد اللاعب المصري محمد صلاح.

وقال النادي في بيانه: «هذا السلوك يجب أن يستبعد تمامًا لأنه تعصب مطلق، في ليفربول نؤمن بأن تلك مسؤولية كل شخص في موقع السلطة من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة والرد بشكل عاجل، ويجب أن يعاقب كل شخص يقوم بارتكاب جريمة الكراهية».

وتابع «الريدز» في بيانه: «فيما يتعلق بالواقعة الأخيرة؛ نحن نتعاون مع شرطة الميرسيسايد من أجل كشف الحقائق والوصول لهوية مرتكبي هذا الفعل، كما نتواصل بشكل مباشر مع نادي تشيلسي الذي نوجه له الشكر على تضامنه معنا في الأمر، من أجل التعامل بشكل عاجل للوصول لهوية مرتكبي هذا الفعل».

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ومن جانبها، أصدرت شرطة الميرسيسايد بيانًا رسميًا حول الواقعة أيضًا، جاء فيه: «تقوم شرطة ميرسيسايد بالتحقيق بشأن قيام مجموعة من المتجاوزين بنشر تغريدة تتعلق بلاعب ليفربول».

وتابع البيان الذي جاء على لسان المتحدث الرسمي باسم شرطة ميرسيسايد: «اللغة المستخدمة تحض على الكراهية، نحن نتخذ البلاغات بجدية شديدة، يقوم المحققون من شرطة ميرسيسايد بالتواصل مع دائرة شرطة العاصمة لندن فيما يتعلق بالأفعال الأخيرة، نحن ندرك أن مجموعة من الأشخاص المتواجدين في براج (عاصمة تشيك)، لحضور مباراة سلافيا براج ضد تشيلسي تم التعرف عليهم وتم إلغاء تذاكر حضورهم المباراة»

واختتم البيان: «سنستمر في العمل مع نادي ليفربول للتأكيد على أن من يستخدم الانترنت لمهاجمة الآخرين ومن يرتكب جرائم عدائية مثل التحرش أو الكراهية ليسوا ببعيدين عن يد القانون».

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي أصدر بيانًا ينتقد فيه قيام 6 أشخاص من المشجعين المنتمين له بنشر فيديو لهم وهم يرددون هتافات عنصرية ضد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول ويتهموه فيه بأنه إرهابي انتحاري، وأعلن النادي اللندني توصله إلى هوية 3 منهم وأنه بمجرد الوصول للباقيين سيتخذ النادي أقسى عقوبة ممكنة ضد مثل هذه الأفعال العنصرية التي تحض على الكراهية.