شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب صن داونز يتحدث عن مواجهة الأهلي في مؤتمر صحفي اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب أفريقي، مؤتمرًا صحفيًا في الخامسة والنصف من عصر الجمعة، باستاد الجيش برج العرب، للحديث عن مباراة الأهلي وصن داونز.

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ويلتقي الأهلي مع صن داونز في السادسة من مساء السبت المقبل على استاد برج العرب في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يحضر قائد الفريق الجنوب إفريقي المؤتمر الصحفي؛ للحديث عن الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمباراة.

ويخوض صن داونز مرانه الأخير عقب انتهاء فعاليات المؤتمر الصحفي في السادسة مساءً، على ملعب برج العرب استعدادًا للمباراة المرتقبة.