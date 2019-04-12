قرعة أفريقيا على سفح الأهرامات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تترقب الجماهير الأفريقية قرعة النسخة الـ 32 من بطولات كأس الأمم لكرة القدم، التي تقام على سفح الأهرامات مساء اليوم، حيث تقام البطولة للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا، في مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة والاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) بقيادة أحمد أحمد، الدعوة إلى عدد من الشخصيات مثل السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، الذي أفادت تقارير إعلامية عدة بأنه أكد حضوره الحفل بالفعل.

ومن نجوم الساحرة المستديرة يبرز بين المدعوين للحضور كل من الكاميروني صامويل إيتو والمغربي مصطفى حاجي والمصري محمد أبوتريكة والإيفواري ديديه دروجبا ومواطنه يايا توريه والسنغالي الحاج ضيوف، ويشهد الحفل بعض الفقرات الفنية التي تعكس التراث المصري والأفريقي، إضافة لكلمات مسؤولي اللجنة المنظمة والكاف.