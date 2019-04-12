اتحاد القدم وجامعة المؤسس يثقفان الجماهير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز ولجنة المسؤولية الاجتماعية والمشاركة الجماهيرية بالاتحاد السعودي لكرة القدم أمس، مذكرة تفاهم تهدف إلى تكامل الجهود بين الجانبين لتنفيذ عدد من البرامج التوعوية الصحية بمشاركة طلاب وطالبات الكلية لرفع مستوى التثقيف الصحي للجماهير عبر الرياضة.

وتضمنت مذكرة التفاهم التي وقعها عن كلية الطب عميد الكلية الدكتور محمود بن شاهين الأحول، فيما مثل اللجنة رئيستها أضواء بنت عبدالرحمن العريفي، على إقامة برامج خاصة لقياس العلامات الحيوية وتكوين فرق إسعافية لخدمة الجماهير أثناء المباريات، وتمكن المذكرة إدارات ولاعبي كرة القدم في الأندية من الاستفادة من الخبرات الطبية بمستشفى الجامعة فيما يخص الاستشارات الخاصة بإصابات الملاعب وبرامج التأهيل اللياقي والبدني.