فرسان مكة يتوعدون العنابي في ملعب النار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام

يتوعد فرسان مكة منافسهم القوي الفيصلي على ملعب النار في الجولة الـ27 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في حين يسعى التعاون لتجاوز القادسية واللحاق بالمركز الثالث الذي يضمن له المشاركة في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويبحث الفيحاء عن تعزيز هروبه من الهبوط في مواجهة يودع خلالها أحد القابع في المركز الأخير.

الوحدة والفيصلي

19:45

يحل فريق الفيصلي «37 نقطة» ضيفا ثقيلا على فرسان مكة «39 نقطة» على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية «ملعب النار»، في مواجهة متوازنة بين الفريقين، يرغب خلالها الوحدة بقيادة مدربه الجديد الأرجنتيني خوان براون للفوز وحصد النقاط الثلاث والحفاظ على المركز السادس بعد التفوق الأخير على الاتفاق.

في حين يسعى العنابي بقيادة مدربه البرازيلي تشاموسكا للعودة من مكة بالنقاط الثلاث وتجاوز الوحدة بالوصول للنقطة الـ40.

التعاون والقادسية

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18:05

يستضيف التعاون «46 نقطة» منافسه القادسية «27 نقطة» بحثا عن التعويض والمنافسة على ثالث الترتيب في اللقاء الذي سيجمع الفريقين على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ظل المقومات الفنية العالية لمحترفيه الأجانب بقيادة الكاميروني توامبا هداف الفريق.

بينما يرغب القادسية بقيادة مدربه الوطني بندر باصريح في مواصلة الهروب بعد الفوز على أحد برباعية لضمان النجاة من شبح الهبوط الذي ما زال يلازم الفريق قبل ثلاث جولات من إسدال الستار على دوري المحترفين السعودي.

أحد والفيحاء

18:20

يستضيف فريق أحد متذيل الترتيب «15 نقطة» ضيفه الفيحاء «25 نقطة» القابع بالمركز الرابع عشر، على استاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية، في مواجهة تهم الضيف الباحث عن الهروب من الهبوط، بانتظار تعطل الاتحاد المتساوي معه بالنقاط.

يقود الفيحاء المدرب الجزائري نورالدين بن زكري الذي قدم الفريق بصورة مختلفة منذ تسلمه زمام الأمور الفنية، مستغلا القوة الهجومية الضاربة بقيادة هدافه الكولومبي إسبيريلا، بينما تأتي المواجهة للمستضيف بمثابة تحسين الصورة بعد فقدانه أمل البقاء.