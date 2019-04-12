هل يتسبب الهلال في توبيخ اتحاد كرة القدم؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

علمت «مكة» أنه سيتم إلغاء تسجيل اللاعبين الهواة في فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدءا من الموسم الكروي المقبل، إذ سيكون خاصا باللاعبين المحترفين أسوة بالدوريات العالمية الأخرى، بعد أن تقدم نادي الهلال باحتجاج ضد الوحدة بعد نهاية الجولة الـ23 للدوري، احتجاجا على مشاركة لاعبه الأسبق مع ناديه كونه قيد خارج فترتي التسجيل، والذي جاء مخالفا للمادة 29 فقرة 1 للائحة تسجيل اللاعبين.

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وبعث الهلال استفسارا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل أسبوعين حول صحة وسلامة موقفه من الاحتجاج ضد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بتسجيل اللاعب كلاعب هاو خارج فترة التسجيل ومدى نظامية مشاركته وهو الحال الذي ينطبق على حارسي نادي أحد عبدالله العويشير وخالد شراحيلي الأمر الذي فتح أعين «فيفا» على الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقد يدفعه إلى توبيخه بخصوص قيد هواة بدوري محترفين بغض النظر عن مواعيد فترتي التسجيل.

وشدد الهلال في الطعن بشأن قرار رفض استئنافه لقرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الناطق برفض احتجاجه على مشاركة محمد القرني، وإصراره على التقاضي إلى مركز التحكيم وهو ما يرفضه اتحاد الكرة، كون القرار سيؤدي إلى إجبار الاتحاد إلى تغيير اللائحة بعدما يختار الهلال محكمه الأجنبي للترافع أمام مركز التحكيم الرياضي.

تداعيات استفسار الهلال في فيفا