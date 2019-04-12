هلالي ونصراوي واتحادي في تشكيلة آسيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ضم تشكيل دوري أبطال آسيا في الجولة الثالثة لدوري المجموعات الثلاثي السعودي محمد البريك من الهلال، ويحيى الشهري من النصر وفهد المولد نجم وسط الاتحاد.
وقدم اللاعبون مردودا طيبا في الجولة الماضية، حيث سجل فهد المولد هدفين لفريقه الاتحاد في مرمى لوكوموتيف الأوزبكي، وهو ما فعله تشافي الذي سجل ثنائية فريقه في مرمى باختاكور الأوزبكي في المباراة التي انتهت بنتيجة 22.
كما سجل يحيى الشهري حضورا مميزا في مباراة النصر والزوراء العراقي، حيث سجل هدفا ضمن أهداف فريقه الأربعة، وتألق البريك بشكل لافت في لقاء فريقه الآسيوي.
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