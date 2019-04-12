الأهلي والهلال.. مواجهة فوق درجة الغليان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل نواف الجبني _ الرياض

تتجه أنظار الجماهير السعودية إلى المواجهة التي تتخطى درجة الغليان بين الأهلي وضيفه الهلال على استاد الملك عبدالله بجدة «الجوهرة المشعة»، ضمن مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تختلف حسابات الطرفين، فالأهلي يبحث عن الفوز رغم أن المواجهة لا تشكل له الأهمية نفسها، رغم أنها قد تعيده للمركز الثالث في حالة تعثر منافسيه الشباب والتعاون في هذه الجولة، بينما تمثل المباراة للهلال مفترق طرق، فتعثره وفوز منافسه النصر قد يكون بمثابة الإعلان غير الرسمي بتتويج الأخير بطلا للدوري.

يحتل الهلال المركز الثاني برصيد 60 نقطة وبفارق نقطة عن النصر المتصدر، أما الأهلي فيحتل المركز الخامس وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثالث (المؤهل لدوري أبطال آسيا).

يتفوق الهلال بشكل كامل على الأهلي، حيث حقق الفوز في 18 مباراة مقابل 14 مباراة للأهلي، وخسر الهلال مباراتين فقط، فيما خسر الأهلي 8 مباريات وهذا الموسم هو الأكثر خسارة في آخر 9 مواسم للأهلي في دوري المحترفين.

يرمي الهلال بكل ثقله في المباراة، حيث إنه ينافس على لقب الدوري وينتظر أي تعثر للمتصدر النصر، كما إنه حقق نتيجة إيجابية في ذهاب البطولة العربية بفوزه بهدف سوريانو، فيما يدخر الأهلي جهده للمواجهة الأخرى التي ستقام عقب هذه المباراة بثلاثة أيام ضمن إياب دور الأربعة من البطولة العربية «كأس زايد»، حيث يحتاج للفوز بفارق هدفين بعد أن خسر الذهاب بهدفين دون رد.

غضب على فوساتي وزوران

لأول مرة يكون هناك اتفاق على تخبط المدربين فوساتي وزوران، فالأول قاد الأهلي في 7 مباريات بالدوري، حقق الفوز في 3 منها وخسر 3 وتعادل في واحدة، وعلى الصعيد الآسيوي لعب 3 مباريات فاز في واحدة وخسر في اثنتين.

وآخر فوز حققه فوساتي للأهلي كان بالأربعة على منافس الأهلي على المركز الثالث فريق الشباب، وهي المباراة التي قدم خلالها الأهلي مستوى رائعا لكن الظهور المخجل للفريق في البطولة الآسيوية وخسارته أمام بيرسبوليس أعادت عدم ثقة الجماهير بما يقدمه المدرب.

السومة وقوميز.. من يرجح الكفة؟

يدخل المهاجمان عمر السومة وبافيتيمبي قوميز المباراة وهما بعيدان عن مستواهما، وعن تسجيل الأهداف، وبعد أن كانا في وقت من الأوقات متنافسين على المركزين الأول والثاني مع تفوق قوميز، تراجع الفرنسي للمركز الثاني برصيد 19 نقطة وبفارق 6 أهداف عن متصدر الهدافين مهاجم النصر المغربي عبدالرزاق حمدالله، فيما ساهمت الإصابات في ابتعاد السومة عن المراكز الثلاثة الأولى ليحتل المركز الرابع برصيد 16 هدفا.

وكان السومة قد تفوق على قوميز في مواجهة الدور الأول، حيث استطاع أن يسجل (هاتريك) في مرمى الهلال فيما سجل قوميز هدفا وحيدا في مرمى الأهلي.

يذكر أن السومة سجل 9 أهداف في مرمى الهلال منها 6 أهداف في الدوري وبواقع هدف في كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر.

ثنائي الأهلي يتفوق على الهلال

يملك الأهلي والهلال لاعبين في قائمة أفضل 15 هدافا في المسابقة

قوميز يحتل المركز الثاني برصيد 19 هدفا

عمر السومة في المركز الرابع بـ16 هدفا

جانيني في المركز الرابع بـ16 هدفا

كارلوس إدواردو في المركز الـ11 برصيد 9 أهداف

سجل ثنائي الأهلي 32 هدفا فيما سجل ثنائي الهلال 28 هدفا

بطاقة المباراة:

الموعد

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19:45 بتوقيت مكة المكرمة

الملعب

ملعب الملك عبدالله بجدة

المناسبة

الجولة الـ27 ـ دوري الأمير محمد بن سلمان

مواجهة الدور الأول

4/ 3 للهلال

مواجهات الدوري

فاز الهلال 9

فاز الأهلي 3

تعادلا 9

هدافو الفريقين

عمر السومة 9أهداف

كارلوس إدواردو 5 أهداف

مهند عسيري 3 أهداف

سالم الدوسري 3 أهداف