بطل سعودي ينافس ابنه في كارتينج البحرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يختتم ثنائي فريق ـ إي دي ـ السعودي للسباقات عيسى الدوسري وابنه عبدالله اليوم، مشاركتهما في بطولة البحرين الدولية للكارتينج، التي تقام في حلبة البحرين الدولية للسباقات.

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وحسم عيسى لقب البطولة في فئة الأساتذة منذ الجولة الرابعة من البطولة، فيما يطمح عبدالله إلى تحسين مركزه في فئة الناشئين. ويدخل عيسى وابنه عبدالله تحدي الجولة الثامنة من البطولة بعد أن أجريا عددا من الحصص التدريبية في حلبة RAK TRACK في إمارة رأس الخيمة استعدادا لختام البطولة، وسعيا من فريق ـ إي دي ـ لتطوير قدرات الشاب عبدالله.

وأكد الدوسري أنهم حققوا أهدافهم الكاملة في البطولة، بعد أن تمكن من حسم المركز الأول، بالإضافة إلى تحقيق مركز متقدم للسائق عبدالله، مبديا تطلع الفريق للحفاظ على مكتسباته الحالية والمواصلة لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال «حرصنا الأسبوع الماضي على استغلال تواجدنا في دولة الإمارات للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي جولة بطولة العالم للراليات، بإقامة معسكر قصير في رأس الخيمة، وذلك لتطوير قدرات عبدالله فنيا، خاصة وأن الكارتينج تعد بداية الطريق نحو الاحتراف».