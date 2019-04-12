شكرا لقرائتكم "آخر هبدة".. مستند رسمى على السوشيال ميديا بين الأهلى والمقاصة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، ورقة تحتوى على عنوان عريض "عقد بيع مباراة"، وطرفى العقد النادى الأهلى ونادى مصر المقاصة، مؤرخ فى 9 إبريل 2019، ويتضمن اتفاق بين الطرفين على شراء المباراة بغرض رفع معنويات لاعبى وجماهير الأهلى، مقابل التنازل عن باقى قيمة اللاعب ميدو جابر واعارة أحمد الشيخ فى الموسم القادم بدون مقابل . البند الثالث فى عقد بيع المباراة نص على أن يتولى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق مصر المقاصة عمل اللازم . Advertisements جدير بالذكر أن ما يتم تداوله بين النشطاء على مواقع التواصل الاجنماعي يأتي لا يمت للواقع بصلة



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