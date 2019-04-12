شكرا لقرائتكم رئيس الاتحاد الأفريقى يتوجه لحضور اجتماع المكتب التنفيذى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توجه أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم (كاف)، إلى مقر اجتماع المكتب التنفيذى الذى سيقام، اليوم الجمعة، حيث حرص على تحية عدد كبير من المتواجدين من المدربين والوفود قبل الدخول إلى قاعة الاجتماعات.

وكان فى استقبال رئيس الاتحاد الأفريقى، عدد من رؤساء الاتحادات على رأسهم المهندس هانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة.

Advertisements

ومن المقرر أن يستكمل اليوم اجتماع المكتب التنفيذي بعد تاجيل عدد من بنود الاعمال.