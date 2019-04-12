شكرا لقرائتكم وصول يايا توريه القاهرة لحضور قرعة كأس الأمم الأفريقية.. ويؤكد: صعبة للغاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الايفواري يايا توريه نجم مانشستر سيتي الانحليزي سابقا، إلى القاهرة لحضور قرعة بطولة كأس الامم الافريقية.المقرر انعقادها مساء اليوم الجمعة بسفح الأهرامات. وكشف يايا توريه نجم برشلونة ومانشستر سيتي السابق أن بطولة أمم أفريقيا ٢٠١٩ التي تستضيفها مصر ستكون صعبة للغاية، مضيفا انه يرشح كوت ديفوار ومصر للفوز باللقب. وتقام اليوم قرعة بطولة أمم إفريقيا تحت سفح الأهرامات بمشاركة ٢٤ دولة لأول مرة في تاريخ البطولة. Advertisements ويتواجد فى مصر عدد من النجوم الكبار فى القرعة أمثال الكاميرونى سونج، والمغربي نور الدين نيبت، والسنغالى الحاج ضيوف، وغيرهم من المتواجدين بصفوف المنتخبات المشاركة فى البطولة القارية.

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