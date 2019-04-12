شكرا لقرائتكم خبر عن يايا توريه: المنافسة على أمم أفريقيا صعبة.. وأرشح مصر وكوت ديفوار للقب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف يايا توريه، نجم برشلونة ومانشستر سيتى السابق، أن بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر ستكون صعبة للغاية.

ورشح توريه، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" كوت ديفوار ومصر للفوز باللقب.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم فى القارة الأفريقية صوب منطقة الأهرامات مع دقات الثامنة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم فى نسختها الثانية والثلاثين التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات النسخة المقبلة من بطولة كأس الأمم الأفريقية فى الكاميرون، قبل أن يقرر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف" سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية منتصف يونيو المقبل، قبل أن يقرر "الكاف" تأجيل انطلاق البطولة لمدة "أسبوع" بناءً على طلب دول شمال أفريقيا، نظراً لتزامن فترة الإعداد للمشاركة فى الحدث الرياضى الأهم فى القارة السمراء مع حلول شهر رمضان الكريم.

وفازت مصر على جنوب أفريقيا فى سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر "الكاف" فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لاستضافة المونديال الأفريقى بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

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