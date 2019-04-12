شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشوربجى يواجه شقيقه.. مباريات المصريين فى ربع نهائي دى بى دى للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائى من بطولة دى بى دى الدولية المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها أيندهوفين الهولندية حتى الرابع عشر من أبريل الجارى.

وكان 7 لاعبين مصريين قد نجحوا في حجز مقاعدهم بالدور ربع النهائي من البطولة وهم: علي فرج المصنف الأول عالميا، محمد الشوربجي المصنف الثاني، كريم عبد الجواد المصنف السادس ومروان الشوربجي المصنف رقم 11.

بينما فى منافسات السيدات تأهلت كل من: رنيم الوليلي المصنفة الأولى، نور الشربيني المصنفة الثانية، ونور الطيب المصنفة الثالثة.

وتصنف بطولة دي بي دي بفئة البطولات الذهبية حيث تقدر القيمة المادية لمجموع جوائزها ب 106 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ويشهد الدور ربع النهائي مواجهة مصرية خالصة حيث يلتقي محمد الشوربجي بشقيقه الأصغر مروان الشوربجي في منافسات هذا الدور لتضمن مصر مقعدا في نصف النهائي.

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وجاءت مباريات ربع نهائي دي بي دي كالتالي:

علي فرج vs ميجيل رودريجيز

كريم عبد الجواد vs بول كول

محمد الشوربجي vs مروان الشوربجي

وفي منافسات السيدات:

رنيم الوليلي vs أماندا صبحي

نور الطيب vs سارة جان بيري

نور الشربيني vs تيسني إيفانز