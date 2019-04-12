مفاجأة.. طنطا بدون لائحة صعود للدورى الممتاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أيمن المزين، المدير الفنى لفريق طنطا، أن مكافأة صعود الفريق للدورى الممتاز ستحدده جلسته مع مجلس إدارة النادى عقب عودة الفريق للتدريبات الأحد المقبل، مؤكداً أن لائحة الفريق منذ بداية الموسم لا تتضمن بنداً للصعود للدورى الممتاز. ووجه المزين الشكر لمجلس إدارة نادى طنطا على توفيره كافة احتياجات الفريق منذ اللحظة الأولى لتوليه مهمة المدير الفنى للفريق، مؤكدا أن تكاتف مجلس إدارة طنطا كان السبب الأساسى وراء حسم الفريق لبطاقة الصعود للدورى الممتاز . Advertisements وعلى جانب آخر، قرر الجهاز الفنى لنادى طنطا إعطاء اللاعبين 48 ساعة راحة من التدريبات عقب حسم بطاقة الصعود للدورى الممتاز، على أن يعود الفريق للتدريبات فى الثالثة من عصر الأحد المقبل باستاد نادى طنطا استعداداً لمباراة أبوقير للأسمدة والمقرر لها الثالثة عصر الخميس المقبل باستاد نادى طنطا ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دورى القسم الثانى.

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