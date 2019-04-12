شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. سعد سمير أحدث نزلاء مستشفى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساعات الماضية إصابة الثنائى سعد سمير و كريم نيدفيد لاعبى الأهلى خلال مشاركتهما بمباريات الفريق الأحمر ، حيث أصيب سعد سمير بمباراة صن داونز بينما أصيب نيدفيد فى لقاء المقاصة . وأصبح سعد سمير أحدث نزلاء مستشفى الأهلى بعد إصابته بجزع فى الرباط الداخلى والخارجى للركبة وقطع جزئى بالرباط الصليبى الخلفى ، ليغيب عن الملاعب حوالى 3 أشهر ليكون أحدث المنضمين لمستشفي الأهلى فى الموسم الحالي الذى شهدت تعرض القلعة الحمراء لعدد كبير من الإصابات.

لاعب الاهلى فى ملعب التتش

سعد بملابس البحر

سعد سمير فى الجيم

سعد سمير مع بركات

سعد سمير مع شقيقه Advertisements

سعد سمير و أكرم توفيق

سعد سمير وزوجته

سعد فى زيارة لإحدى المستشفيات

سعد مع عم حارث

سعد ورمضان خارج الملعب

سعد وست الحبايب

سعد وعم حارث فى الاهلى

ضحكة سعد سمير فى المياه

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