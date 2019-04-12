شكرا لقرائتكم خبر عن عيون القارة السمراء تترقب قرعة 2019 تحت سفح الاهرامات..الليلة والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

تتجه أنظار عشاق كرة القدم فى القارة الافريقية صوب منطقة الأهرامات مع دقات الثامنة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

وكان من المقرر أن تقام فعاليات النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، قبل أن يقرر الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم جاهزية الملاعب والبنية التحتية لاستقبال المنتخبات المشاركة والجماهير المتابعة للبطولة القارية العريقة.

كما كان من المقرر أن تنطلق فعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية منتصف يونيو المقبل، قبل أن يقرر "الكاف"، تأجيل إنطلاق البطولة لمدة "أسبوع" بناء على طلب دول شمال افريقيا، نظراً لتزامن فترة الإعداد للمشاركة في الحدث الرياضي الأهم في القارة السمراء مع حلول شهر رمضان الكريم.

وفازت مصر على جنوب افريقيا في سباق الحصول على شرف تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعدما قرر "الكاف" فتح الباب أمام دول القارة السمراء لتقديم ملفات ترشحها لإستضافة المونديال الافريقي بعد سحب التنظيم من الكاميرون.

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النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث سيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 منتخبات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 كما يلى، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.

وجاء منتخب مصر فى التصنيف الأول مع الكاميرون - السنغال - تونس - نيجريا – المغرب، وفى التصنيف الثاني، جمهورية الكونغو الديمقراطية - مالي - كوت ديفوار - الجزائر - غانا – غينيا، وفى التصنيف الثالث، جنوب أفريقيا - أوغندا - بنين - موريتانيا - مدغشقر – كينيا، وفي التصنيف الرابع، زيمبابوي - غينيا بيساو - ناميبيا - أنجولا - تنزانيا – بوروندي.

وتواجد منتخب مصر فى التصنيف الأول باعتباره البلد المنظم، فيما تواجد منتخب الكاميرون بطل النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أٌقيمت فى الجابون.