الليلة.. عيون القارة السمراء تترقب قرعة أمم إفريقيا 2019 تحت سفح الاهرامات

كتب: هادي المدني



على سفح أهرامات الجيزة، يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قرعة بطولة أمم إفريقيا 2019 التي ستقام على أرض مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو في الصيف القادم.

تقام على أرض مصر أول بطولة تضم 24 منتخبًا في تاريخ أمم إفريقيا، بعدما بدأت بثلاث منتخبات عام 1957 في السودان ثم زادت إلى 4 منتخبات في إثيوبيا عام 1962، و6 في غانا عام 1963، و8 منتخبات في إثيوبيا عام 1968، و12 منتخبًا في السنغال عام 1992، و15 منتخبًا عام 1996 بجنوب إفريقيا (انسحبت نيجيريا)، و16 منتخبًا عام 1998 ببوركينا فاسو.

وتقام قرعة أمم إفريقيا في...