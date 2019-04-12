تقرير يؤكد بـ"الأرقام".. ليفربول يتوج بدوري أبطال أوروبا



نشر موقع متخصص في التحليلات الرياضية تقريرا مفاجئا بشأن فرص أندية برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر سيتي وليفربول الإنجليزيين في الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت مباريات الذهاب من دورها ربع النهائي.

وبحسب موقع "فايف ثيرتي إيت" المتخصص بالتحليلات الإحصائية، فإن فرص ليفربول الإنجليزي بالفوز بـ"التشامبيونزليغ" تزيد على 28 في المئة، مقابل 27 في المئة لبرشلونة و22 في المئة لمانشستر سيتي، و8 في المئة فقط ليوفنتوس.

وبالتالي فإن فرصة أن يحمل النجم المصري محمد صلاح ورفاقه في فريق ليفربول كأس دوري أبطال أوروبا تزيد على...