صراع الهدافين.. علي يؤمن الصدارة.. علاء يدخل التاريخ.. وتراوري يقتحم بهاتريك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفظ أحمد علي مهاجم المقاولون العرب بصدارة هدافي الدوري المصري الممتاز، بعد اختتام مباريات الأسبوع الـ28 وبداية الجولة الـ29 من المسابقة، التي يملك فيها بيراميدز أقوى خط هجوم برصيد 53 هدفًا.

وعزز صاحب الـ32 عامًا تربعه على صدارة الهدافين رافعًا رصيده إلى 15 هدفًا، بعدما نجح في تسجيل هدف الفوز للمقاولون على ضيفه حرس الحدود، وأحرز علي ثلاثة أهداف من علامة الجزاء.

كما نجح خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري في تسجيل هدف أمام بيراميدز في المباراة التي انتهت بخسارة زعيم الثغر بنتيجة (3-2).

ويحتل صاحب الـ31 عامًا المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين برصيد 13 هدفًا، منهم هدف وحيد من ضربة جزاء.

ويتساوى محمود علاء مدافع الزمالك مع خالد قمر في المرتبة الثانية، بعدما سجل هدف فريقه من ضربة جزاء، في المباراة التي انتهت بخسارته (2-1) أمام المصري البورسعيدي.

ورغم لعبه كمدافع، إلا أن علاء يمتلك 13 هدفًا في الدوري، 8 منهم من علامة الجزاء.

وأصبح صاحب الـ28 عامًا أكثر مدافع تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة عبر تاريخ الدوري المصري، محطما الرقم القياسي السابق لمحمود فتح الله، صاحب الـ12 هدفًا بقميص الإنتاج الحربي موسم (2015-16).

واقتحم البوركيني إيريك تراوري، لاعب بيراميدز، سباق الهدافين بقوة بعد تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" أمام الاتحاد السكندري.

ورفع تراوري رصيده إلى 10 أهداف، بواقع ستة أهداف مع بيراميدز وأربعة مع مصر المقاصة فريقه السابق، دون تنفيذ أي ضربة جزاء.

وأصبح صاحب الـ28 عامًا رابع لاعب يسجل هاتريك في الدوري هذا الموسم، بعد ثلاثية كل من محمود علاء أمام طلائع الجيش، والغاني جون أنطوي مهاجم المقاصة أمام إنبي، وأحمد كابوريا لاعب الطلائع أمام الجونة.

ويتساوى مع تراوري في المرتبة الرابعة بترتيب الهدافين كل من محمود كهربا لاعب الزمالك وحسام باولو مهاجم الداخلية، بجانب صلاح أمين الذي سجل هدف فريقه النجوم أمام الجونة في اللقاء الذي انتهى بالتعادل (1-1).

ورغم غياب كهربا عن التسجيل في آخر خمس مباريات، إلا أن صاحب الـ24 عامًا ينفرد برقم مميز في الدوري كأكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف، بعد تسجيل 10 أهداف وتقديم تسع تمريرات حاسمة لزملاءه.

وبفارق 6 أهداف عن الصدارة، يظهر كل من الغاني جون أنطوي لاعب مصر المقاصة، السنغالي إبراهيما نداي لاعب وادي دجلة، الأثيوبي شميلس بيكلي لاعب بتروجيت، ومصطفى محمد لاعب طلائع الجيش.

Advertisements

جون أنطوي رفع رصيده إلى تسعة أهداف بعد هز شباك الأهلي في المباراة التي انتهت بخسارة المقاصة (2-1)، كما سجل مصطفى محمد المعار من الزمالك للطلائع هدفا من ضربة جزاء في فوز فريقه على الداخلية (2-1).

ترتيب هدافي الدوري المصري (2018-19):

1- أحمد علي - 15 (3 ضربات جزاء) هدفًا.

2- خالد قمر - 13 (1) هدفًا.

2- محمود علاء - 13 (8) هدفًا.

4- محمود كهربا - 10 أهداف.

4- حسام باولو - 10 (2) أهداف.

4- إريك تراوري - 10 أهداف.

4- صلاح أمين - 10 (1) أهداف.

8- مصطفى محمد - 9 (1) أهداف.

8- شميلس بيكلي - 9 (1) أهداف.

8- جون أنطوي - 9 (1) أهداف.

8- إبراهيما نداي - 9 (2) أهداف.