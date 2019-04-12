المصرى يطوى صفحة الزمالك ويبدأ الإستعداد للاسماعيلي

دخل النادى المصرى فى معسكر جديد بأحد فنادق القاهرة إستعداداً لمباراته الهامة والمرتقبة بالجولة التاسعة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بشقيقه الإسماعيلي وهي المباراة المقرر التى تقام في الخامسة والنصف مساء الأحد على ستاد الدفاع الجوي.
وكانت الفرحة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف والتى رفعت رصيد البورسعيدى للنقطة 45 ليؤكد إحتلاله للمركز الرابع بجدارة قد عمت معسكر الفريق الذى إنتقل مباشرة من العين السخنة للقاهرة .
وخضع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا فى مباراة الزمالك لجلسات التأهيل والإستشفاء لإزالة أية آثار الإرهاق ثم التدريب بالكرة لجميع المشاركين فى المعسكر بعد إستدعاء الرباعي أحمد ياسر وفريد شوقي ومصطفى طيارة والناشئ أيمن ندا للإنضمام للمعسكر ليصبح قوام المتواجدين 26 لاعباً
وادي والناشئ حسام أشرف للهجوم بعد تأكد غياب أحمد شوشة عن مباراة الإسماعيلى بسبب حصوله على الكارت الأحمر خلال مباراة الزمالك .
من جانبه عقد إيهاب جلال المدير الفنى للفريق لقاءا مع اللاعبين بحضور
وقدم "جلال" تهنئته للاعبين على ما بذلوه من مجهود خلال اللقاء والفوز باللقاء والحصول على نقاطها الثلاث ، وطالبهم أيضا بإستمرار هذه الروح القتالية والحماس التى ظهرت فى اللقاء قائلا : علينا جميعا أن نتعامل مع كل مباراة بشكل منفصل وهدفنا الفوز في جميع المباريات حتى نضمن التواجد فى المقدمة دائما فما زالت أمامكم مباريات قوية وصعبة ولكن لكل حادث حديث، وقد تعاملتم مع المباراة برجولة وفدائية وهى دائما ثمة البطل الذى يريد الحفاظ على بقائه بين الكبار ، والحمد لله أننا تمكنا من الفوز والوصول للنقطة 45 لنحقق السعادة لجماهير بورسعيد التى تستحق أن نبذل من أجلها الكثير لأنها تساندنا وتقف ورائنا فى كل موقف .
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