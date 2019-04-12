رياضة | ميلان يهدد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نادي ميلان الإيطالي للتفكير من جديد في التعاقد مع اللاعب الصربي سيرجي ميلينكوفيتش لاعب وسط لاتسيو الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة La Journal الإيطالية، أن اقتراب ميلان من التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، سيعزز من فرص الروسونيري في التعاقد مع اللاعب الصربي ميلينكوفيتش في الموسم المقبل.

وإذا لم ينجح لاتسيو في التأهل لـ دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، فسيقوم نادي العاصمة الإيطالية بالاستماع للعروض القادمة لميلينكوفيتش.

وكان نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أبدى اهتمامه بالتعاقد مع ميلينكوفيتش في الميركاتو الصيفي بعد الاهتمام بضم البلجيكي إدين هازارد والفرنسي بول بوغبا.

وحاول نادي ميلان التعاقد مع ميلينكوفيتش في أغسطس الماضي لكن لاتسيو رفض بيعه بسبب عدم توفر الوقت لإيجاد البديل.

صحيفة كتالونية تذكر ريال مدريد بفضيحة برشلونة

يعود فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مباريات الدوري يوم الإثنين عندما يواجه نظيره ليجانيس في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الليجا.

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ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ريال مدريد يحمل ذكريات سيئة في يوم الإثنين بعدما سقط في هزيمة ثقيلة من برشلونة بنتيجة 5-0.

واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد تعرض للهزيمة الثقيلة من برشلونة في 29 نوفمبر عام 2010 في الكلاسيكو، حيث كانت هناك قوة قاهرة لخوض لقاء الفريقين يوم الإثنين بملعب الكامب نو بدلا من الاحد بسبب إجراء الانتخابات في كتالونيا بنفس التوقيت.

وانتصر وقتها فريق جوارديولا على البرتغالي جوزيه مورينيو والذي عاني من أسوأ هزيمة في حياته المهنية.

ودخل ريال مدريد المباراة وقتها بتشكيل مكون من:

كاسياس ، سيرجيو راموس ، بيبي ، كارفاليو ، مارسيلو ، تشابي ألونسو ، خضيرة، دي ماريا ، أوزيل ، كريستيانو رونالدو و بنزيمة.

فيما لعب برشلونة بتشكيل مكون من:

فيكتور فالديس ، داني ألفيس ، بويول ، بيكيه ، أبيدال ، سيرجيو بوسكيتس ، تشابي ، إنييستا ، بيدرو ، ميسي وديفيد فيا.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ريال مدريد هذا الموسم يوم الاثنين ، وهو قرار لم يعجب النادي، ولكنها ستكون المرة الأخيرة بعد قرار إلغاء لعب مباريات الدوري في هذا اليوم من الموسم الجديد.