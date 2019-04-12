رياضة | صحيفة كتالونية تذكر ريال مدريد بفضيحة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة كتالونية تذكر ريال مدريد بفضيحة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود فريق ريال مدريد الإسباني لخوض مباريات الدوري يوم الإثنين عندما يواجه نظيره ليجانيس في الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الليجا.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن ريال مدريد يحمل ذكريات سيئة في يوم الإثنين بعدما سقط في هزيمة ثقيلة من برشلونة بنتيجة 5-0.

واشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد تعرض للهزيمة الثقيلة من برشلونة في 29 نوفمبر عام 2010 في الكلاسيكو، حيث كانت هناك قوة قاهرة لخوض لقاء الفريقين يوم الإثنين بملعب الكامب نو بدلا من الاحد بسبب إجراء الانتخابات في كتالونيا بنفس التوقيت.

وانتصر وقتها فريق جوارديولا على البرتغالي جوزيه مورينيو والذي عاني من أسوأ هزيمة في حياته المهنية.

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ودخل ريال مدريد المباراة وقتها بتشكيل مكون من:

كاسياس ، سيرجيو راموس ، بيبي ، كارفاليو ، مارسيلو ، تشابي ألونسو ، خضيرة، دي ماريا ، أوزيل ، كريستيانو رونالدو و بنزيمة.

فيما لعب برشلونة بتشكيل مكون من:

فيكتور فالديس ، داني ألفيس ، بويول ، بيكيه ، أبيدال ، سيرجيو بوسكيتس ، تشابي ، إنييستا ، بيدرو ، ميسي وديفيد فيا.

ستكون هذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها ريال مدريد هذا الموسم يوم الاثنين ، وهو قرار لم يعجب النادي، ولكنها ستكون المرة الأخيرة بعد قرار إلغاء لعب مباريات الدوري في هذا اليوم من الموسم الجديد.