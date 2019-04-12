رياضة | توني كروس يصدم ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توني كروس يصدم ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد قراراً بمغادرة الفريق عقب نهاية الموسم الجاري والانضمام لفريق جديد في الانتقالات الصيفية.

افادت صحيفة اس الإسبانية بأن رغبة الألماني توني كروس الأولى هي الرحيل عن ريال مدريد في الصيف والبحث عن وجهه جديدة في الاشهر المقبلة.

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رحيل توني كروس عن ريال مدريد سيوفر موقعاً داخل الفريق للتعاقد مع واحد من الثنائي بول بوجبا أو إيركسن، كما أن بيع كروس سينعش خزائن النادي لتمويل هذه الصفقات.

وتلقى الألماني البالغ من العمر 30 عاما انتقادات كبيرة هذا الموسم كونه الأضعف داخل الفريق منذ قدومه في عام 2014 من بايرن ميونيخ وكان ذلك واضحاً خلال مشاركته في المباريات على مدار الموسم.

على الجانب الآخر، يفكر نادي مانشستر يونايتد في التعاقد مع اللاعب والذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتي عام 2022.