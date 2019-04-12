رياضة | والد نيمار يوضح حقيقة رحيله عن باريس جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر والد نيمار يوضح حقيقة رحيله عن باريس جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد والد البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم فريق باريس سان جيرمان للحديث عن مستقبله والرد على شائعات الرحيل خلال الصيف المقبل.

ونفي والد نيمار كافة شائعات رحيله عن باريس سان جيرمان مؤكداً على أنه سيكمل عقده مع الفريق وليس هناك أفكار لترك النادي الفرنسي.

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وقال والد نيمار في تصريحات نشرها موقع le10sport الفرنسي: نيمار لا يريد مغادرة باريس سان جيرمان، اللاعب مرتبط بعقد مع طويل مع الفريق ونحن فقط في موسمنا الثاني.

واضاف: نحن لسنا حتي في منتصف الطريق من هذا العقد، علينا إلتزام الهدوء، وستبقي الشائعات كثيرة في الفترة القادمة، لأن لاعب مثل نيمار ترغب أندية كثيرة في ضمه.

واختتم تصريحاته قائلا: نيمار لا يريد مغادرة باريس سان جيرمان ، إنه يريد الاستمرار في الفريق لمساعدة النادي على الفوز بالألقاب.