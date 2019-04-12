رياضة | أخر تطورات حالة بيليه الصحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخر تطورات حالة بيليه الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه في حالة مستقرة، لكنه لا يزال تحت الملاحظة في مستشفى ساو باولو، حيث أودع بها قبل أيام عقب عودته من باريس.

أمضى بطل العالم ثلاث مرات (78 عاماً) 5 أيام في باريس، بسبب عدوى فيروسية في الجهاز البولي، ولدى وصوله البرازيل الثلاثاء الماضي نقل إلى مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو.

وخضع بيليه من جديد لفحوصات طبية وهو في حالة مستقرة، وفقاً لبيان صادر عن المستشفى.

ولم تكشف المستشفى عن موعد خروج من يعتبره الكثيرون أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم بعد.

ودخل بيليه إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية الثلاثاء الماضي، إثر وعكة صحية أثناء مشاركته في حدث دعائي رفقة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.