رياضة | يوفنتوس يستعد لكتابة التاريخ والاحتفال بالدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يستعد لكتابة التاريخ والاحتفال بالدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون التعادل مع سبال المتواضع، غداً السبت، كافياً ليوفنتوس للاحتفال بالفوز بلقب الدروي الإيطالي لكرة القدم للمرة 8 على التوالي، وهو رقم قياسي مع تبقي 6 مباريات في الدوري الإيطالي.

احتفالات يوفنتوس باللقب، وهو الذي يتصدر الترتيب بفارق 20 نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، ستلغى فقط في حالة الخسارة في مدينة فيرارا الإيطالية، حيث ستبقى فرصة ضئيلة لنابولي في العودة إلى المنافسة إذا فاز على كييفو، بعد غد الأحد.

ويستعد يوفنتوس لتحقيق أكبر سلسلة انتصارات في الدوريات الخمس الكبرى، كما أنه سيصبح أول فريق يضمن الفوز باللقب هذا الموسم.

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وتأتي مباراة سبال في وقت هام من الموسم بالنسبة ليوفنتوس، بين مواجهتي دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا ضد آياكس أمستردام الهولندي، الذي تعادل معه 1-1 في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الهولندية أمستردام، حيث تقام مباراة العودة الثلاثاء المقبل في تورينو الإيطالية.

ومن المرجح أن يريح مدرب يوفنتوس ماسيميليانو أليغري بعض من لاعبيه الأساسيين، فيما يأمل سبال في الفوز من أجل مواصلة سعيه للنجاة من الهبوط، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن مراكز الهبوط الثلاثة.

وحظي سبال بثلاثة انتصارات متتالية على روما وفروسينوني ولاتسيو، قبل أن يخسر 1-2 أمام كالياري الأحد الماضي ، وهو ما لم يقلق المدرب ليوناردو سيمبليسي.