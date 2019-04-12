رياضة | نجاة طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري من الموت (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجاة طاقم حكام مباراة الزمالك والمصري من الموت (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض طارق مجدي الحكم الخامس في لقاء الزمالك والمصري بالدوري العام لحادث سير.

ونشر طارق مجدي صورة لسياراته عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" معلقا عليها: "الحمد لله ربنا كبير.. النجاة من الموت أنا وصبري ومايو أثناء العودة من السويس مباراة المصري والزمالك".

يذكر أن الزمالك توقف رصيده عند النقطة 57 نقطة، ويستمر في المركز الثاني خلف الأهلي صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة، فيما ارتفع رصيد المصري للنقطة 45، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز.