رياضة | برشلونة يتطلع للاقتراب من اللقب أمام هويسكا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتطلع للاقتراب من اللقب أمام هويسكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ستكون الفرصة مواتية أمام مدرب برشلونة، إرنستو فالفيردي، للدفع ببعض من عناصره البديلة خلال لقاء الفريق مع مضيفه هويسكا، غداً السبت، في الجولة 32 لبطولة الدوري الإسباني، حيث يسعى الفريق الكاتالوني لمواصلة انتصاراته في البطولة والاقتراب خطوة أخرى نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثاني على التوالي.

يرغب فالفيردي في الاستفادة من انفراد برشلونة بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 11 نقطة أمام أقرب ملاحقيه أتلتيكو مدريد، قبل 7 جولات على نهاية الموسم.

ويأتي هذا الفارق الكبير في النقاط، ليمنح الحرية أمام فالفيردي في تجربة عدد من اللاعبين البدلاء، ومنح قسطاً من الراحة لنجومه الأساسيين قبل مباراة العودة أمام مانشستر يونايتد الثلاثاء المقبل على ملعب "كامب نو".

ويحلم برشلونة بالتتويج بالثلاثية التاريخية في الموسم الحالي.

وربما يجلس الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء في اللقاء، بعدما تعرض لإصابة في الوجه إثر كرة مشتركة مع لاعب مانشستر يونايتد، كريس سمولينغ.

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وتم علاج ميسي، الذي نزف من أنفه خلال المباراة، لكنه تمكن من المشاركة في اللقاء حتى النهاية.

وربما يعود عثمان ديمبلي للعب أساسياً، بعدما تواجد في صفوف البدلاء أمام مانشستر يونايتد، عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، في حين يمكن أن يحصل كيفن برينس بواتينغ على فرصة نادرة للعب في القائمة الأساسية.

في المقابل، يقبع هويسكا في مؤخرة الترتيب بفارق 6 نقاط خلف مراكز الأمان، ورغم إخفاقه في تحقيق أي انتصار خلال مبارياته الخمس الأخيرة بالبطولة، لكنه ظهر بشكل جيد.

وكان هويسكا قريباً من خطف نقطة التعادل خلال لقائه مع مضيفه ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، لكن خبرة الفريق الملكي قادته لخطف النقاط الثلاث.

كما سجل هويسكا 7 أهداف خلال آخر 3 مباريات في المسابقة.