رياضة | جدول مباريات اليوم 12-4-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مباريات اليوم 12-4-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يشهد اليوم الجمعة والموافق 12/4/2019 عدداً من المباريات في مختلف البطولات حول العالم لهذا نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أبرز مواعيد اليوم والقنوات الناقلة لها.
- الدوري الانجليزي:
ليستر سيتي × نيوكاسل يونايتد: اليوم في تمام الساعة الـ9:00 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 2 HD
- الدوري السعودي:
القادسية × التعاون: اليوم في تمام الساعة الـ6:05 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport ودوري بلس
أحد × الفيحاء: اليوم في تمام الساعة الـ6:20 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport ودوري بلس
الوحدة × الفيصلي: اليوم في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport ودوري بلس
الأهلي × الهلال: اليوم في تمام الساعة الـ7:45 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة ksa sport ودوري بلس
سموحة × الانتاج الحربي: اليوم في تمام الساعة الـ5:30 بتوقيت مدينة القاهرة وستذاع عبر قناة أون سبورت والنيل الرياضة