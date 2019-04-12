رياضة | صفقة مدريدية مجانية تمنح انتر ميلان الضوء الأخضر للتفريط في نجمه

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كشفت تقارير صحفية إيطالية بأن إنتر ميلان الإيطالي أبدى موافقته لبيع مدافعه المتألق السلوفاكي ميلان سكرينيار في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفاد موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي بأن إنتر ميلان أبدى ترحيبه ببيع السلوفاكي ميلان سكرينيار مقابل 100 مليون يورو الذي تطور مستواه بشكل كبير منذ انتقاله إلى إنتر ميلان قادمًا من سامبدوريا قبل موسمين مما جذب أنظار أندية مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وبرشلونة له.

وأشار الموقع الإيطالي إلى أن قطبي مدينة مانشستر هما الأكثر اهتمامًا باللاعب السلوفاكي خاصة في ظل تراجع مستوى لاعبي خط الدفاع في الفريقين.

وكشف الموقع الإيطالي أن بيع سكرينيار بهذا الرقم الكبير سيتيح لإنتر ميلان تدعيم صفوفه بصفقات من العيار الثقيل.

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يذكر أن النيراتزوري يبحث عن الاستفادة ماديًا من الصفقة خاصة أنه وجد البديل المناسب وهو الأوروجوياني دييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد والذي سينضم لإنتر ميلان مجانًا الصيف المقبل بعد انتهاء تعاقده مع الأتليتيكو.