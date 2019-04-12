اونلاين | Daweri Mohammed Ben Salman مشاهدة مباراة الهلال والاهلي مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة الهلال والاهلي | كورة لا

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Daweri Mohammed Ben Salman مشاهدة مباراة الهلال والاهلي مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة الهلال والاهلي | كورة لايف | يلا شوت

يلاقي الأهلي منافسه الهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

Daweri Mohammed Ben Salman مشاهدة مباراة الهلال والاهلي مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة الهلال والاهلي | كورة لايف | يلا شوت

ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

Daweri Mohammed Ben Salman مشاهدة مباراة الهلال والاهلي مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة الهلال والاهلي | كورة لايف | يلا شوت

ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر.

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كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

Daweri Mohammed Ben Salman مشاهدة مباراة الهلال والاهلي مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة الهلال والاهلي | كورة لايف | يلا شوت

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.

Daweri Mohammed Ben Salman مشاهدة مباراة الهلال والاهلي مباشر كورة اون لاين .. كورة ستار مباراة الهلال والاهلي | كورة لايف | يلا شوت

وستذاع مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي وسيكون هناك تغطية حية لمجريات وأحداث اللقاء.