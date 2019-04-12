اونلاين | رابط كورة اون لايف مباراة الاهلي والهلال بث مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية والامارات KSA sport

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رابط كورة اون لايف مباراة الاهلي والهلال بث مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية والامارات KSA sport

يلاقي الأهلي منافسه الهلال على ملعب الملك عبدالله الدولي بجدة والمعرفة باسم "الجوهرة المشعة"، وذلك اليوم الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة.

رابط كورة اون لايف مباراة الاهلي والهلال بث مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية والامارات KSA sport

ويتواجد نادي الهلال بقيادة الكرواتي زوران ماميتش في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 60 نقطة بينما الأهلي بالمركز الخامس برصيد 46 نقطة.

رابط كورة اون لايف مباراة الاهلي والهلال بث مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية والامارات KSA sport

ويحاول نادي أهلي جدة خطف النقاط الثلاث من المباراة لضمان أحد المركزين "الثالث أو الرابع" بينما الهلال يريد العودة للصدارة فأي تعثر سيكون في صالح النصر.

رابط كورة اون لايف مباراة الاهلي والهلال بث مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية والامارات KSA sport

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كما يسعى الكرواتي ماميتش للفوز واستعادة ثقة الجماهير الهلالية فيه بعد النتائج المخيبة للآظال محلياً وآسيوياً في ظل تراجع مستوى مهاجمه الفرنسي بافيتيمبي جوميز.

رابط كورة اون لايف مباراة الاهلي والهلال بث مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية والامارات KSA sport

وتقابل الفريقان في 21 مواجهة سابقة بدوري المحترفين السعودي حيثُ فاز الهلال في 9 مباريات وفاز الأهلي في 3 مواجهات وحسم التعادل 9 مواجهات.

رابط كورة اون لايف مباراة الاهلي والهلال بث مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية والامارات KSA sport

وستذاع مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر البث المباشر على قناتي السعودية الرياضية 1 HD بصوت فهد العتيبي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.

رابط كورة اون لايف مباراة الاهلي والهلال بث مباشر .. بث مباشر مباراة السعودية والامارات KSA sport

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي وسيكون هناك تغطية حية لمجريات وأحداث اللقاء.